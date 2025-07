Tarquinia, il 7 luglio a Marina Velca la presentazione di “Ciclovia Dolcespiaggia” per la rassegna Librando

Nuovo appuntamento per la rassegna letteraria “Librando”, promossa dall’assessorato alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia in collaborazione con UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e la Libreria La Vita Nova. Lunedì 7 luglio, alle ore 18, sarà il resort Torre del Sole di Marina Velca a ospitare l’incontro, a ingresso libero, dedicato ai volumi “Ciclovia Dolcespiaggia”, firmati da Anna Longo e Romano Puglisi e pubblicati da Editrice dei Merangoli. A moderare la presentazione sarà Stefano Tienforti, direttore di lextra.news.

Un percorso ciclabile tra letteratura, cinema e sostenibilità

Alla presentazione interverranno anche il giornalista e scrittore Manlio Pisu, autore della guida “Stendhal in bicicletta” e già ospite della rassegna tarquiniese, e Marco Guardalà dell’Asd Archeobike, promotore dell’iniziativa insieme al fondatore Ennio Soldini. La “Ciclovia Dolcespiaggia” propone un itinerario cicloturistico dedicato alla memoria cinematografica e culturale del Litorale Romano, con particolare riferimento all’immaginario felliniano. Il progetto, avviato in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, valorizza luoghi come Passoscuro, Santa Severa, le torri costiere e le bonifiche agricole, attraversati dal primo volume della guida.

Dalla costa al Tevere, in sella sulle tracce di Fellini

Il secondo volume della “Ciclovia Dolcespiaggia” estende l’itinerario da Fiumicino verso Ostia Antica e, alternativamente, lungo il Tevere fino a Roma, toccando luoghi simbolici come il quartiere EUR e la basilica di San Paolo. La guida cicloturistica, adatta a un pubblico di ogni età, include riferimenti all’intermodalità bici-treno e ai principi del turismo sostenibile, ispirandosi alle battaglie ambientaliste di Antonio Cederna. Durante l’incontro saranno proiettate sequenze cinematografiche dai film di Fellini, alternate a immagini attuali dei luoghi descritti. Per informazioni è possibile contattare l’Infopoint comunale al numero 0766 849 282.