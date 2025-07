Montalto, l’Amministrazione Comunale a fianco del progetto di Italo Leali per sensibilizzare sulla SLA

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Come Amministrazione Comunale, esprimiamo il nostro pieno sostegno al progetto promosso da Italo Leali, che rappresenta un passo significativo nella battaglia per la sensibilizzazione sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Questa iniziativa assume un valore profondo, poiché dà voce a chi convive quotidianamente con una malattia che, pur colpendo duramente il corpo, lascia intatta la lucidità mentale dei pazienti. Un aspetto che rende ancora più urgente garantire un adeguato supporto psicologico, non solo per i malati, ma anche per le famiglie, che si trovano ad affrontare un percorso lungo, doloroso e spesso carico di solitudine.

Chi ha vissuto la SLA all’interno del proprio nucleo familiare conosce bene l’impatto devastante che questa patologia può avere, non solo a livello fisico, ma anche emotivo e psicologico. Per questo, è fondamentale che la società civile e le istituzioni si facciano carico del bisogno di un’assistenza strutturata, che preveda un sostegno psicologico fin dal momento della diagnosi e lungo tutto il decorso della malattia.

Crediamo fortemente che informare, sensibilizzare e agire concretamente siano strumenti fondamentali per generare consapevolezza e cambiamento. È in quest’ottica che abbiamo deciso di accogliere e sostenere il progetto “Tuscia in Jazz for SLA” all’interno del programma dell’Estate Montaltese 2025, dedicando due appuntamenti speciali alla causa.

Il 4 agosto a Pescia Romana, durante lo spettacolo dell’artista Manuela Aureli, si terrà una serata di sensibilizzazione, offrendo un’occasione preziosa per parlare apertamente di SLA. Il 10 agosto sul suggestivo molo del fiume Fiora a Montalto di Castro, in occasione del concerto jazz che vedrà esibirsi Marco Guidolotti, Fabrizio Bosso, Francesco Pierotti e Lorenzo Tucci, sarà dato spazio e voce al progetto, unendo musica e impegno civile in una cornice unica.

Questi due eventi rappresentano per noi non solo momenti culturali di alto livello, ma anche occasioni per accendere i riflettori su una realtà troppo spesso trascurata. Siamo orgogliosi di essere parte di questo percorso e ribadiamo la nostra vicinanza a tutte le persone e le famiglie che ogni giorno affrontano la SLA.