Incendio in un appartamento a Civitavecchia: trovata morta una donna

Un incendio in un appartamento ha impegnato nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Civitavecchia. L’intervento è scattato intorno alle 16.30 in via Bramante, dove un appartamento al terzo piano di una palazzina è stato interessato da un rogo. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli uomini della caserma Bonifazi, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e la ricerca di eventuali persone all’interno dello stabile.

Trovata senza vita una donna

Durante le operazioni, mentre le fiamme erano ormai quasi completamente domate, i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno dell’appartamento. Un’altra donna è stata invece tratta in salvo grazie all’autoscala, dopo essersi rifugiata sul terrazzo per sfuggire al fumo e alle fiamme. Tre persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto.

Evacuazione e intervento dei soccorsi

Una parte della squadra dei Vigili del fuoco si è occupata della ventilazione forzata del vano scale, per liberare rapidamente l’edificio dai fumi tossici e consentire l’evacuazione in sicurezza dei residenti. La rapidità dell’intervento ha impedito che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti. Alle operazioni hanno preso parte anche i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gli accertamenti. Durante le prime fasi dell’emergenza, un carabiniere libero dal servizio ha contribuito ad aiutare due ragazze residenti nell’appartamento a uscire dallo stabile, prima che la grande quantità di fumo rendesse impossibile proseguire l’opera di soccorso. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.