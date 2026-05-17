“Insieme siamo completi”: a Tarquinia una mattinata dedicata all’inclusione e alla consapevolezza sull’autismo

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della valorizzazione delle differenze. Martedì 19 maggio, alle ore 10, in Piazzale Europa a Tarquinia, la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” presenterà il progetto “Insieme siamo completi”, iniziativa educativa dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso svolto durante il mese di aprile con i bambini della scuola dell’infanzia, attraverso attività pensate per sviluppare empatia, accoglienza e rispetto reciproco. Conversazioni guidate, letture, lavori di gruppo e attività grafico-pittoriche hanno accompagnato i piccoli alunni in un’esperienza educativa costruita sul valore dell’inclusione.

Il grande puzzle simbolo della comunità

Elemento centrale della manifestazione sarà la realizzazione di un grande puzzle collettivo. Ogni bambino ha infatti creato un tassello personalizzato che, unito agli altri, formerà un’unica composizione simbolica. Un’immagine semplice ma dal forte significato educativo: ogni persona è unica e importante, e solo insieme è possibile costruire una comunità davvero inclusiva.

Durante la mattinata i bambini indosseranno il colore blu, simbolo internazionale della sensibilizzazione sull’autismo, e prenderanno parte a un momento musicale condiviso che trasformerà Piazzale Europa in uno spazio aperto all’incontro e alla partecipazione.

Un invito aperto alla città

L’iniziativa si rivolge non soltanto alle famiglie degli alunni, ma all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’inclusione fin dalla più tenera età. Lo slogan scelto, “Insieme siamo completi”, sintetizza il messaggio del progetto: riconoscere nelle differenze una ricchezza e promuovere una scuola capace di accogliere ogni bambino valorizzandone unicità e potenzialità. La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” invita quindi cittadini, famiglie e associazioni a partecipare numerosi alla giornata.