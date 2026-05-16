Sinistra Italiana attacca il Comune: “Canile comunale tra proroghe e ritardi”

Riceviamo da Sinistra Italiana – Circolo “Luigi Daga” di Tarquinia e pubblichiamo

Avevamo davvero il dono della preveggenza quando, dopo la pubblicazione della determinazione n. 1567 del 31 ottobre 2025 che concedeva una proroga tecnica all’affidamento “provvisorio” del servizio di gestione del canile comunale alla International Groupe Service Srl, avevamo intuito che, in attesa della nuova gara d’appalto, la proroga si sarebbe estesa per altri sette mesi. D’altronde, perché seguire quei noiosi principi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione pubblica, quando si può semplicemente continuare a procrastinare?

Il 27 novembre dello scorso anno, quando abbiamo letto sull’albo pretorio che la Giunta aveva finalmente approvato il capitolato speciale d’appalto per il servizio di gestione del canile, abbiamo pensato che fosse arrivato il miracolo: ci eravamo quasi commossi, pronti a rimangiarci ogni critica. E invece — sorpresa! — l’incauto errore materiale nel capitolato ha costretto la Giunta a una correzione il 29 dicembre. Un mese buttato!

Un intero mese volato via come se niente fosse… Ma soprattutto, ecco che l’iter della gara si allunga e si allunga, come se fosse una maratona senza traguardo. E siamo ancora qui, ad aspettare che finisca.

Il 31 maggio si avvicina al galoppo dei cavalli del Palio, mentre la gara per il canile non è stata ancora bandita. Siamo davvero curiosi di vedere come il sindaco Sposetti riuscirà a destreggiarsi: molto probabilmente dovrà prorogare ancora, e ancora, un affidamento nato per durare dodici mesi, ma che ormai ha messo radici profonde. E pensare che già un anno fa i cittadini e le associazioni animaliste locali avevano segnalato problemi sempre più gravi. Ma, si sa, la speranza che qualcosa finalmente si smuova è l’ultima a morire.

Far sfilare i cani del canile alla mostra mercato delle macchine agricole per salvare la faccia? Certo, è una trovata geniale! Peccato che l’impegno richiesto al Comune dovrebbe essere un tantino più serio e concreto. Ma, dopotutto, “l’apparenza inganna”, e qui pare che si punti tutto sulla facciata.