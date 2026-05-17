Lettere al Direttore: “Perdita d’acqua al Lido di Tarquinia, problema che si ripresenta ogni anno”

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Riceviamo da Fernando Delle Monache e pubblichiamo

Nonostante le segnalazioni alla Talete, questa perdita in via Amundsen al Lido di Tarquinia ogni anno si ripresenta con tutto ciò che si porta dietro (cattivo odore, zanzare e animali vari).

Non sarebbe il caso di risolvere questo problema una volta per tutte? Possibile che al Lido si è così trascurati? Questa perdita quasi sicuramente non è colpa del Comune ma della Talete, però il Comune dovrebbe fare in maniera che Talete gestisca come il buon padre di famiglia tali situazioni.

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