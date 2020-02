L’11 marzo torna la Verticale de la Tour Eiffel®: tra i protagonisti attesi anche un’atleta italiana

La Verticale de la Tour Eiffel® è una corsa di risalita che “scala” fino alla vetta del monumento a pagamento più visitato al mondo: una gara a cronometro ad alta velocità (una partenza ogni 20 secondi o ogni minuto) è una vera sfida sportiva, ambientata in un monumento che è la vera definizione di sfida. Unica corsa in salita in un edificio completamente aperto verso l’esterno, la Torre Eiffel verticale è un evento unico nel suo genere.

Per la sesta edizione dell’evento, l’11 marzo 2020, 131 atleti francesi e internazionali (39 donne e 92 uomini, con 28 paesi rappresentati) inizieranno a salire i gradini della Torre Eiffel. Ci sarà Pierre Lobodzinski, atleta polacco di 34 anni già cinque volte vincitore a Parigi e detentore del record dell’evento con 7 minuti e 48 secondi, così come sarà presente Suzy Walsham, cinque affermazioni nella gara femminile. Al via anche l’italiana Cristina Bonacina, vincitrice della Coppa del Mondo di Towerrunning nel 2011, alla sua quinta partecipazione all’evento.

A mescolare un po’ le carte nei pronostici, quest’anno, il cambio di formula della gara: a causa dei lavori sulla Torre Eiffel, la cima del monumento non sarà infatti accessibile, e la prova consisterà nel salire due volte sui primi due piani della Tour (665 gradini da salire con un’altezza positiva di 116 metri per salita). Gli atleti con i tempi migliori gareggeranno quindi in una terza e ultima salita.