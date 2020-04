“La chiesa sarà aperta ma la statua del Cristo non visitabile”: la precisazione del Comune

“In merito all’apertura della chiesa di San Giuseppe, si intende chiarire e precisare che, come le altre chiese, anche San Giuseppe resterà aperta ma senza la possibilità di visitare la statua del Cristo Risorto, viste le attuali norme in atto per il contenimento dell’epidemia covid-19 che vietano l’uscita di casa se non per motivi di comprovata necessità o salute”. Così in una nota su Facebook il Comune di Tarquinia, dopo le accese polemiche sui social seguite all’annuncio, dato in diretta da don Augusto Baldini, dell’apertura della chiesa domani mattina e forse i giorni successivi.

“Il nostro Signore Risorto non sarà più carcerato”, aveva detto don Augusto, frase che lasciava intendere che la statua sarebbe rimasta visibile e non chiusa all’interno dell’armadio che di solito la custodisce. In serata la precisazione che stoppa l’entusiasmo di alcuni e le polemiche di molti altri.

“Invitiamo pertanto la cittadinanza a continuare a rispettare quanto espresso dalle ordinanze vigenti, – conclude la nota – a collaborare con le forze dell’ordine e con l’amministrazione comunale nello spirito di responsabilità e solidarietà dimostrata finora”.