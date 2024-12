La Compagnia della Guardia di Finanza di Tarquinia in visita all’Istituto Cardarelli

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato tra il MIUR e il Comando Generale della Guardia di Finanza, nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Tarquinia, comandanti dal Ten. Pierluigi Licchetta, hanno fatto visita alle classi V dell’Istituto Tecnico V. Cardarelli per trattare il tema della legalità, dal punto di vista economico. Tale protocollo prevede un programma pluriennale di attività nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, con particolare riferimento all’educazione alla legalità economica e, nello specifico, alla prevenzione dell’evasione fiscale e delle violazioni finanziarie in generale.

Il Tenente Licchetta oltre ad affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economica e a sensibilizzare gli studenti verso una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino ai cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche, ha illustrato brevemente i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza lasciando, poi, la parola ad alcuni dei suoi più stretti collaboratori nonché alla marescialla del contingente di mare, intervenuta per l’occasione, in forza al Reparto Operativo Navale di Civitavecchia, che giornalmente si occupano di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, lotta allo sperpero di risorse pubbliche, di contraffazione, di violazioni dei diritti d’autore, tutela del Made in Italy, di sicurezza prodotti; di particolare interesse è risultato l’intervento del Tenente Pino Massa, comandante della Sezione Operativa Volante, che ha illustrato ai presenti l’attività di ricerca e repressione delle violazioni in materia tributaria partendo proprio dagli articoli di giornale e dei video dei tg concernenti talune delle operazioni condotte dalle Fiamme Gialle di Tarquinia, nel corso dell’anno, nel nostro comune e in quelli limitrofi. La Dirigente Laura Piroli e il Prof. Franco Capoccia coordinatore dell’iniziativa ringraziano il Tenente Licchetta per questo importante incontro con i giovani del nostro Istituto Tecnico atto a sensibilizzarli sul rispetto delle norme economico finanziarie, norme che sono poste a tutela e beneficio di tutti i cittadini, nonché sul ruolo che essi ricoprono di cittadini attivi, socialmente responsabili e protagonisti del miglioramento della società in cui vivono. L’incontro sarà ripetuto nel mese di dicembre con gli alunni delle classi V del Liceo Scientifico, complessivamente hanno partecipato o parteciperanno a questa rilevante iniziativa oltre 170 studenti.