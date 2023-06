La morte di Silvio Berlusconi, la nota del Presidente della Provincia Romoli

Riceviamo dal Presidente della Provincia Alessandro Romoli e pubblichiamo

Quella della morte del Presidente Silvio Berlusconi è una notizia che ci riempie di tristezza e non possiamo non esprimere un sincero cordoglio per la sua dipartita.

Berlusconi è stato un punto di riferimento per oltre 30 anni per tutta l’Italia, prima come imprenditore di successo e poi come politico che ha cambiato il volto del Paese. Per noi moderati di centro destra, popolari, liberali e cristiano democratici è stato non solo una guida, ma anche un capostipite. In Forza Italia abbiamo trovato infatti una vera e propria casa dove poter discutere e fare politica senza quella fastidiosa litigiosità che si ritrova più facilmente in altri partiti.

A perdere Berlusconi non è però solo l’Italia, ma l’intera Unione europea. Convinto europeista, Berlusconi si è infatti sempre prodigato affinché il processo di integrazione europea si rafforzasse sempre di più così da mettere Bruxelles nelle condizioni di sedersi ai grandi tavoli internazionali ed essere decisiva sulle questioni più importanti del periodo storico che stiamo vivendo.

Nei miei anni di appartenenza a Forza Italia, ho avuto l’onore di conoscere il Presidente Berlusconi che più volte mi ha espresso il suo affetto per Viterbo e la Tuscia.

Voglio dunque rivolgere le mie più sincere condoglianze ai familiari del Presidente, agli amici, a quanti lo hanno conosciuto come uomo e non solo come imprenditore politico, ai dirigenti di Forza Italia e ai suoi tanti militanti. Oggi è un giorno davvero triste.