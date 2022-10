La Pro loco Tarquinia aderisce all’iniziativa “Urban Nature 2022” del WWF

Riceviamo e pubblichiamo

La Pro loco Tarquinia aderisce a “Urban Nature 2022: la festa della Natura in città”, l’evento promosso in tutt’Italia dal WWF. I volontari saranno le mattine di sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 13, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi. “Siamo lieti di essere stati contattati per partecipare a questa iniziativa. Saremo tra le 1600 piazze italiane dove sarà possibile acquistare una felce in vaso, con un contributo di 13 euro, per sostenere il progetto “Oasi in Ospedale” – spiega la Pro loco Tarquinia -. I fondi raccolti serviranno per regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche”. Giunta alla sesta edizione, “Urban Nature” è un evento che ha l’obiettivo di diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.