La Regione Lazio in realtà virtuale al Meeting Rimini 2024

Riceviamo e pubblichiamo

Il rientro dalle vacanze estive si apre con la partecipazione ad un prestigioso evento per Skylab Studios, che prosegue così un anno ricco di appuntamenti a livello nazionale ed internazionale.

Il Meeting di Rimini, che si svolge ogni anno nei padiglioni di Rimini Fiera, è una manifestazione che propone una riflessione e un confronto aperto su temi culturali, religiosi, politici e artistici, attraverso una serie di incontri, dibattiti ed eventi.

L’edizione 2024 del Meeting, che si sta tenendo dal 20 al 25 agosto, parte dalla complessa riflessione sul tema dell’essenziale e della sua ricerca, una domanda che ha una dimensione sociale, culturale e politica, un invito a guardare in modo più acuto il come concepire il lavoro e le interazioni quotidiane con il mondo. Per Skylab Studios, è stato un grande privilegio partecipare all’evento come partner tecnologico della Regione Lazio, arricchendo così l’agenda delle fiere nazionali e internazionali in programma per il 2024 dove continuare a presentare al grande pubblico le bellezze del territorio laziale raccontandole con innovazione.

La Regione Lazio, nel proprio stand, ha previsto un ricco programma di attività e iniziative per il Meeting 2024, con incontri sul turismo, tipicità, natura, e cultura sfruttando anche le soluzioni innovative in virtual reality e realtà aumentata di Skylab Studios. I padiglioni della fiera sono stati la vetrina perfetta da cui esibire le meraviglie del “Metaverso della Regione Lazio”, un applicativo in Realtà Virtuale realizzato da Skylab Studios insieme a Lazio Innova per la Regione Lazio.

Questo potente strumento, che continua ad affascinare migliaia di persone, è un sorprendente viaggio attraverso le bellezze del territorio del Lazio, che permette di visitare “virtualmente” l’incantevole Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli, passeggiare tra le meraviglie del centro storico della Capitale, immergersi nella natura incontaminata delle Faggete di Oriolo Romano e Soriano del Cimino, fino ad attraversare il tempo nel misterioso mondo etrusco grazie ad una visita immersiva nella Necropoli di Tarquinia.

Per vivere tutto questo, è sufficiente indossare dei semplici cardboard o degli speciali visori VR per vivere un’esperienza ancor più realistica, invogliando così migliaia di persone a scegliere la Regione Lazio come prossima destinazione da visitare.

Dopo aver incantato l’Italia e buona parte delle fiere internazionali, la magia del Metaverso della Regione Lazio made in Skylab Studios ha lasciato senza parole anche i visitatori del Meeting di Rimini, confermando come queste soluzioni innovative siano sempre più determinanti per rivoluzionare il mondo del turismo, rendendolo sempre più accessibile in maniera anche divertente ed educativa.

Tra i partecipanti alla manifestazione, Paolo Giuntarelli, direttore della Regione Lazio al settore affari della presidenza, cinema, turismo, audiovisivo e sport, che afferma come il Lazio abbia partecipato alla 45esima edizione del Meeting di Rimini “con uno slogan molto importante: Essenzialmente Lazio, che abbraccia il tema della manifestazione alla ricerca dell’essenzialità. Il Lazio è una regione che riesce a trasmettere questi valori, perché è una regione di profonda spiritualità.”

Presente anche il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che invita a “non perdere di vista i veri valori di riferimento della vita, come la famiglia, la salute, i rapporti umani e l’altruismo, che sono gli aspetti che ci aiutano ad orientarci nel nostro quotidiano” affiancato poi, da Ilenia Cardogna dell’Assessorato Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità che portando i saluti dell’assessora regionale, Elena Palazzo, ha sottolineato come “la Regione Lazio contenga tutto ciò che è essenziale, una regione completa di tutto che, grazie al lavoro di Elena Palazzo, cerca di farsi conoscere in tutto il suo splendore.”

Ma il viaggio del Metaverso della Regione Lazio non si ferma qua, prossimo appuntamento dal 12 al 14 Settembre al WTE World Tourism Expo, il Salone Internazionale del Turismo dedicato ai patrimoni UNESCO dove sarà possibile continuare a scoprire le bellezze della Regione Lazio grazie alla Realtà Virtuale di Skylab Studios.