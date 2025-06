Lancioni (Fdi Tarquinia): “Dalla Regione Lazio un bando a sostegno del settore vitivinicolo”

Riceviamo da Ermanno Lancioni, Responsabile Dipartimento Agricoltura, Fratelli d’Italia Tarquinia, e pubblichiamo

“L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio ha pubblicato l’avviso pubblico a sostegno del settore vitivinicolo per realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dei vini laziali sui mercati dei paesi terzi per la campagna 2025/2026.” Ne dà notizia Ermanno Lancioni, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia Tarquinia.

Il sostegno – che conta dotazione finanziaria assegnata dal MASAF di oltre un milione e mezzo di euro – è concesso per azioni di promozione e comunicazione realizzate sul mercato esterno all’Unione Europea tramite presentazione di progetti di ambito regionale o progetti multiregionali con capofila la regione Lazio, con l’obiettivo di sostenere attività volte al miglioramento della competitività del settore della produzione vitivinicola e all’apertura, alla diversificazione e al consolidamento dei mercati di commercializzazione della produzione vinicola laziale.

Nello specifico, potranno essere finanziati progetti che abbiano ad oggetto azioni di:

• Pubbliche relazioni, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti vinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente.

• La partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale.

• La realizzazione di campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica.

• La realizzazione di studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato; studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

“In un momento in cui l’export regionale è in costante crescita – conclude Lancioni – è importante continuare ad investire sulla promozione dei nostri prodotti, anche con l’obiettivo di favorire nuovi sbocchi commerciali fuori dai confini della Ue.”