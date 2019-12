Le belle notizie di fine anno a Tarquinia: il quadrangolare di calcio raccoglie oltre 1000 euro per l’AIRC

Un bonifico di 1.050 euro, direttamente all’AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro: è una delle belle notizie del fine anno Tarquiniese, e porta il nome di quattro società calcistiche cittadine, Real Tarquinia, Tarquinia Calcio, Tarkna 2017 e Club Tarquinia, impegnatesi in un quadrangolare a scopo benefico giocato al Cardoni sabato 28 dicembre scorso.

Una splendida giornata, anche se fredda, un successo oltre ogni più rosea aspettativa: la manifestazione organizzata dal Real Tarquinia ha visto il Tarquinia Calcio vincere il torneo, ma ciò che contava veramente sono stati lo sport e la beneficenza.

Merito del successo al Real Tarquinia, che ha ideato e realizzato questo evento, ma in generale di tutti giocatori in campo, con un grazie particolare all’arbitro Antonio Lenzo, a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito, all’amministrazione comunale e soprattutto agli spettatori.

I risultati

Tarquinia calcio vs Real Tarquinia 3-0

Tarquinia calcio 1929 vs Tarkna Tarquinia 0-2

3 posto

Tarquinia calcio 1929 vs Real Tarquinia 1-1 (4-3 a rig.)

1 posto

Tarquinia calcio vs Tarkna Tarquinia 2-1