Le caratteristiche del pluriball per la protezione degli imballaggi

Foto di La Miko da Pexels

Il pluriball è un prodotto per imballaggi, definito anche mille bolle, è una tipologia di imballo ammortizzante e flessibile. Nel dettaglio si tratta di fogli in plastica, costituiti da tante piccolissime bolle d’aria, il cui scopo è quello di proteggere in maniera sicura qualsiasi prodotto trasportato all’interno di una scatola.

Adoperare tale involucro consente di far arrivare la merce a destinazione in maniera sicura e protetta.

Peraltro è un materiale poco voluminoso, se solo si pensa all’ingombro di materiali per l’imballaggio come il polistirolo, molto grosso e spesso, il quale oltre ad essere maggiormente ingombrante, occupa più spazio all’interno di una scatola, rendendo così l’intero pacco un po’ più pesante. Essendo poco voluminoso, non influisce sul costo complessivo della spedizione, nel caso in cui venga utilizzato a tale scopo.

Questa tipologia di imballaggio viene comunemente adoperata nel momento in cui vengono trasportati oggetti che necessitano di una maggiore protezione, come ad esempio quelli più fragili e delicati. Il marchio Raja propone varie tipologie di fogli pluriball, in base all’impiego che si necessita fare. Le peculiarità da considerare di primo impatto, sono la dimensione delle bolle e la grammatura. Quest’ultima, se meno spessa, risulta essere più facile da utilizzare ma se bisogna trasportare oggetti molto fragili, è consigliabile utilizzare fogli più spessi.

C’è inoltre da sapere che cambia anche il formato, in base a ciò che bisogna imballare. È un materiale abbastanza economico, utilizzato nelle spedizioni, nel confezionamento di merci per l’export, nei trasporti e nei traslochi, così da evitare di rompere quanto contenuto all’interno delle scatole. Rappresenta un materiale molto versatile e comodo. La sua applicazione è molto semplice, in quanto basta arrotolare gli oggetti più volte, così da preservarne l’integrità.

Raja propone inoltre, rotoli di diverse grammature e lunghezze, con bolle ammortizzanti antiurto ed anti vibrazione. Maggiore sarà la grammatura e maggiore sarà la protezione. Il marchio presenta pluriball standard dai 45 ai 70 grammi, quello con caratteristiche maggiormente ammortizzanti che arriva fino ai 150 grammi, con bolle grandi per un imballaggio più accurato. Ci sono poi anche rotoli di pluriball pretagliato, molto comodo da adoperare. Basta unicamente applicare una piccola pigiatura dall’alto verso il basso affinché esso si stacchi.

Il marchio in questione, inoltre, produce il pluriball con plastica riciclata e biodegradabile al 100%, così da avere un minor impatto sull’ambiente. La pellicola per spedizioni e traslochi di tale marchio, si adatta facilmente alla forma dell’oggetto in modo che, oltre ad attuare un ruolo di protezione, consente anche di risparmiare spazio.