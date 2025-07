LeoTech lancia il noleggio operativo di dispositivi informatici: servizio attivo da Tarquinia in tutta Italia

LeoTech Informatica, realtà operativa a Tarquinia nel settore tecnologico, amplia la propria offerta con l’attivazione di un servizio di noleggio operativo di dispositivi informatici. Il servizio è rivolto ad aziende, professionisti, scuole, enti e organizzatori di eventi, e consente di disporre, per brevi o lunghi periodi, di computer, notebook, tablet, iPad e stampanti. La proposta risponde a esigenze operative temporanee o strutturate, offrendo strumenti già configurati e pronti all’uso.

Assistenza tecnica inclusa e dispositivi aggiornati

Tutti i dispositivi forniti da LeoTech sono supportati da assistenza hardware e software, installazione in sede e possibilità di personalizzazione delle configurazioni. Il servizio è attivo in tutta Italia e prevede un canone mensile competitivo, con la comodità di poter adattare le dotazioni tecnologiche alle reali necessità del cliente. Una formula utile anche per lo smart working, la didattica, le attività stagionali o i progetti temporanei, che consente di evitare l’investimento diretto nell’acquisto.

Contatti e ulteriori informazioni

Per richiedere un preventivo personalizzato o maggiori informazioni, è possibile contattare LeoTech al numero 388 3517713, visitare il sito www.leotechinformatica.it o scrivere all’indirizzo info@leotech.cloud. L’azienda, già attiva sul territorio con attività di formazione e consulenza, consolida così la propria presenza come riferimento per soluzioni tecnologiche flessibili, sicure e su misura. Un approfondimento sui corsi di formazione promossi da LeoTech è disponibile a questo link: www.lextra.news/tarquinia-al-via-con-leotech-corsi-di-informatica-per-tutti-i-livelli.