Nozze di titanio a Montalto di Castro: Elio e Marsiglia festeggiano 70 anni di matrimonio

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Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Un amore che dura da 70 anni: ieri sera, 15 maggio, Elio e Marsiglia, circondati dall’affetto della loro splendida famiglia, hanno festeggiato un traguardo davvero straordinario: le nozze di titanio, 70 anni di matrimonio.

Accanto a loro, 5 figli, 11 nipoti e 11 pronipoti hanno reso questa ricorrenza ancora più emozionante, testimonianza di una vita costruita sull’amore, sul rispetto e sui valori della famiglia. 

Per celebrare questo raro e prezioso anniversario, il Sindaco e il Vicesindaco di Montalto di Castro hanno portato personalmente il saluto e gli auguri dell’Amministrazione comunale. A Elio e Marsiglia le più sincere congratulazioni per questo meraviglioso esempio di amore duraturo, punto di riferimento per tutta la comunità.

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