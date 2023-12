lextra.news fa gli auguri e va in vacanza: per un paio di settimane non ci leggerete

Per la prima volta in oltre dieci anni di esistenza online, lextra.news si prende un periodo di relax: in vista di un 2024 che si preannuncia ricco di spunti e notizie, andiamo a ricaricare le pile. Lo facciamo dopo avervi lasciato, oggi, con una serie di articoli benaugurali che raccontano storie felici e di speranza e lanciando il tradizionale sondaggio, di cui tireremo le fila al ritorno.

Ci scusiamo per queste settimane di silenzio: magari ci verrà voglia di pubblicare comunque qualcosa, oppure ci rivedremo direttamente il 12 gennaio. In ogni caso, tanti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo: godetevi le festività, perché l’anno che inizia sarà impegnativo!