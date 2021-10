Londra, a dicembre un giardino di 25.000 rose luminose illuminerà Mayfair in attesa del Natale

Grosvenor Square, nel Mayfair, a Londra, sarà illuminata da 25.000 rose luminose durante il mese di dicembre, nell’ambito di una raccolta fondi per The Royal Marsden Cancer Charity.

L’Ever After Garden è un giardino della memoria, già apparso per la prima volta a Mayfair nel 2019: un luogo in cui i londinesi possono ricordare i propri cari nel periodo che precede il Natale. Nella piazza, aperta a tutti, sono piantate migliaia di rose bianche luminose. Chiunque può dedicare una rosa a una persona cara, con una donazione minima di £ 10 a The Royal Marsden Cancer Charity, che sostiene la cura dei malati di cancro e la ricerca di nuovi trattamenti da parte del Royal Marsden.

L’Ever After Garden si trova in Grosvenor Square, dall’1 al 23 dicembre 2021, e sarà aperto dalle 12:00 alle 20:00 (anche se è meglio visitarlo dopo il tramonto). La visita è gratuita, ma si può considerare di fare una donazione a The Royal Marsden Cancer Charity.