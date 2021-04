Londra, a South Bank un murale con migliaia di cuori per ricordare le vittime della pandemia

Migliaia e migliaia di cuori rosa e rossi adornano un tratto di muro di circa 400 metri a South Bank, sull’altra sponda rispetto al Palazzo di Westminster: ognuno di essi rappresenta idealmente una vita diversa persa a causa del coronavirus nel Regno Unito da quando la pandemia ha colpito la Gran Bretagna lo scorso anno.

Si tratta del National COVID Memorial Wall, un immenso murale amorevolmente dipinto a mano dagli amici e dai parenti in lutto di alcune delle oltre 150.000 vittime di COVID-19. Alcuni di questi cuori riportano i nomi delle persone care perdute, in altri si legge semplicemente “Mum”, “Nanny” o “Dad”, altri sono vuoti. Insieme, questi cuori rendono in modo evidente l’enorme portata della devastazione causata dalla pandemia.

Il National COVID Memorial Wall è un progetto ideato da Covid-19 Bereaved Families for Justice e realizzato interamente da volontari. Sin dalla sua creazione, importanti figure religiose tra cui l’arcivescovo di Canterbury, l’Imam Kazeem Fatai e il rabbino Daniel Epstein hanno fatto il memoriale per rendere omaggio alle vittime e ai volontari. Per vedere di persona il National COVID Memorial Wall, bisogna dirigersi verso la parte dell’Albert Embankment vicino al St Thomas ‘Hospital. Inoltre, è possibile fare una donazione alla pagina di crowdfunding degli organizzatori e contribuire a salvaguardare il memoriale in futuro.