Londra, Harry Potter arriva a Leicester Square: a breve si arricchisce la collezione di statue della piazza

Il percorso di sculture di Leicester Square costellato di star e supereroi – un set di sculture all’aperto gratuito che celebra i personaggi del cinema e della TV – sta per assistere all’arrivo di un’aggiunta magica questo mese, poiché una statua di Harry Potter si unisce alla line-up.

Lo scultore Andrzej Szymczyk sta creando una statua a grandezza naturale del maghetto nato dalla fantasia di JK Rowling da collocare nella piazza: il giovane mago si unisce a un gruppo eterogeneo che include tra gli altri Mary Poppins, Paddington, Batman e Wonder Woman.

La scultura sarà in volo su un manico di scopa, ispirata al momento del primo film in cui Harry spicca per la prima volta il volo sulla sua Nimbus 2000.

Questo defilée di statue è appena stato autorizzato dal Westminster Council a restare un po’ più a lungo a Leicester Square, quindi ci sarà tempo fino a luglio 2023 per vederle. E sono stati concessi altri cinque slot per ulteriori statue, anche se non è stato annunciato quali icone del film troveranno posto in piazza.