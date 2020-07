Londra, le attrazioni aperte, dai Kew Gardens ai musei allo zoo

La progressiva fine del lockdown torna a far vivere posti di Londra forzatamente chiusi nelle settimane scorse: in attesa che tutto torni alla normalità, ecco alcune delle principali attrazioni che sono già aperte o che apriranno molto presto.

Kew Gardens

Uno dei luoghi turistici più idilliaci del Regno Unito è stato riaperto al pubblico il mese scorso, con i Kew Gardens che hanno dato il benvenuto ai visitatori per la prima volta dopo la chiusura di marzo.

I giardini sono ora aperti al pubblico, anche se con misure di distanziamento sociale, ma i potenziali visitatori devono prenotare fasce orarie online e mostrare la prenotazione quando arrivano. Gli ospiti avranno 45 minuti dalla fascia oraria prescelta per entrare nei giardini. Una volta dentro, sono invitati a rimanere quanto vogliono.

Il gruppo dietro l’attrazione – Royal Botanic Gardens, Kew – si occupa anche dei giardini botanici di Wakehurst, una proprietà del National Trust nel Sussex, aperti ai visitatori con lo stesso sistema di fasce orarie di Kew.

Kew Gardens, Richmond, TW9 3AE, kew.org

London Zoo

Gli zoo di tutto il Regno Unito hanno avuto il via libera per riaprire dal 15 giugno. Le istituzioni hanno implorato per settimane il governo di riaprire, con lo zoo di Londra che ha avvisato di come sarebbe stato costretto a chiudere se non fosse rimesso in grado di operare presto. Per fortuna, lo zoo è ora aperto con norme sul distanziamento sociale in atto.

Il direttore generale di ZSL, Dominic Jermey, ha dichiarato: “Migliaia di visitatori hanno scritto ai loro parlamentari per esprimere la propria fiducia nelle misure di sicurezza degli zoo e la loro preoccupazione per la continua sopravvivenza di ZSL – siamo grati per il sostegno di tutti”.

“Come abbiamo spiegato in dettaglio al governo, abbiamo ridisegnato i nostri giardini zoologici, immersi in acri di parco, per renderli Covid-sicuri: i nostri giardini zoologici appariranno e saranno sicuri, con tutta una serie di misure introdotte, tra cui strutture aggiuntive per il lavaggio delle mani e stazioni igienico-sanitarie nei giardini zoologici, indicatori di direzione divertenti e coinvolgenti, indicatori della distanza di 2 m e percorsi a senso unico introdotti per gestire il flusso di visitatori in modo sicuro. “

Zoo di Londra, Outer Cir, NW1 4RY, zsl.org

Tower Bridge – aperto dal 4 luglio

Dopo essere stato bloccato per mesi, il tour di Tower Bridge ha riaperto settimana scorsa nuovamente al pubblico con misure di distanziamento sociale. Gli ospiti saranno invitati a conoscere meglio il celebre punto di riferimento della capitale, entrando nel ponte e scoprendo di più sulla sua storia.

Il tour inizierà nella Torre Nord, prima di spostarsi lungo la West Walkway e sul Glass Floor, con gli ospiti sospesi sopra il Tamigi. Sarà predisposto un percorso di sola andata, con biglietti prenotati al costo di £ 10,60 per gli adulti e £ 5,30 per i bambini.

Tower Bridge Road, SE1 2UP, towerbridge.org.uk

Cinema

Ci sono state alcune fantastiche opzioni per gli appassionati di film da provare online durante il lockdown, ma niente è meglio di un’esperienza al cinema. Si può verificare quali strutture sono aperte con la guida dello Standard ai cinema di Londra.

Mentre alcune delle principali catene sono tornate subito in attività, va fatto un discorso diverso per gli indipendenti: dal 4 luglio è riaperto Genesis a Whitechapel, per la gioia dei cinefili di Londra.

Gallerie d’arte e musei

Gli amanti dell’arte sono in astinenza da mesi, ma la grande novità è che la National Gallery ha aperto l’8 luglio. Le gallerie commerciali sono aperte da un po’ di tempo. La Thomas Dane Gallery consente quattro spettatori per stanza alla volta. Qui il link alla guida completa dell’Evening Standard sull’apertura dei musei di Londra a luglio.

Cinema drive-in – dal 15 giugno

Una serie di cinema drive-in sono stati annunciati nelle ultime settimane, in parte in risposta ai cinema tradizionali che hanno chiuso i battenti a metà marzo, in linea con il lockdown. Qui elenco completo delle proiezioni a Londra.

I giardini di Hampton Court Palace

I 60 acri di giardini di Hampton Court Palace e i 750 acri del parco sono stati aperti al pubblico, con un labirinto di siepi e un sacco di fauna selvatica da tenere d’occhio.

Hampton Ct Way, East Molesey KT8 9AU, hrp.org.uk

National Trust Properties

Il mese scorso, il National Trust ha annunciato che avrebbe riaperto alcuni dei suoi siti in tutto il Regno Unito per allentare le restrizioni del lockdown. Mentre per ora tutte le strutture rimangono chiuse, ci sono decine di giardini aperti al pubblico, tra cui Scotney Castle nel Kent, Polesden Lacey nel Surrey e Sheffield Park and Garden, East Sussex. Tutti i siti di nuova apertura in prossimità di Londra si stanno rivelando molto popolari, quindi controlla online per la disponibilità. Maggiori info su nationaltrust.org.uk