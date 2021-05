Londra, tra due settimane potrebbero tornare a essere consentiti anche gli abbracci

In Gran Bretagna potrebbe arrivare presto anche il via libera, con i ministri che, secondo quanto riportato dall’Evening Standard, si preparano a revocare altre restrizioni.

Le linee guida per il distanziamento sociale sono state tenute sotto controllo poiché il lockdown è gradualmente diminuito, ma un numero basso di casi come quello che si verifica in questo periodo potrebbe portare a far sì che gli abbracci tra familiari e amici potrebbero tornare a essere consentito già dal 17 maggio, cioè tra poco più di due settimane.

Qualora confermato, sarebbe la prima volta in più di un anno che sarà consentito avere un contatto fisico tra persone di famiglie diverse: i ministri si incontreranno la prossima settimana e probabilmente accetteranno di allentare le restrizioni, come riferiscono The Sun e Times.