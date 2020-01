Londra, uno studio rivela quale sia la stazione della Tube più stressante: ecco la classifica

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di quali siano le stazioni più (e meno) trafficate di Londra. Oggi dal Regno Unito arriva un dato forse più curioso, che svela come la stazione della metropolitana più stressante di Londra sia quella di King’s Cross St Pancras.

Notizie che non sorprende chi viaggia regolarmente attraverso quell’affollato hub dei trasporti londinesi, cui una nuova ricerca ha assegnato un punteggio di stress di 73,71 su 100.

È seguito da vicino da Stratford (73.65), poi da Waterloo (66.08), Acton Town (57.62) e Oxford Circus (57.58). La ricerca è stata condotta da Beeja Meditation e ha preso in considerazione le entrate e le uscite annuali per il 2017 dalle statistiche ufficiali di TfL, nonché i minuti di ritardo per il periodo dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018, ottenuti da una public Freedom of Information request.

La società ha anche compilato un elenco delle linee della Tube più stressanti su cui viaggiare. La central è in cima alla lista con un punteggio di stress di 73,83 / 100, seguito da Piccadilly (65,53), District (57,94), Northern (52,90) e Victoria (45,22).

Sono stati presi in considerazione fattori come le chiusure delle stazioni, il numero di ritardi sopra i 15 minuti e la disponibilità degli ascensori, oltre a dati come la temperatura media. Tutte queste statistiche sono state ricavate dai dati TfL.

Cattive notizie per i residenti a West London, dato che Acton Town è stata indicata come la peggiore stazione per numero di ritardi, mentre la District Line è in cima alla lista per numero di chiusure di stazioni. La Waterloo & City è invece risultata la peggiore per la disponibilità degli ascensori – piuttosto scadente quando è composta solo da due stazioni. Qui tutte le info.