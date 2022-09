L’ultima trovata di Pizza Point: a Tarquinia arriva la pizza… scomposta!

Una pizza… scomposta, da costruire pezzo dopo pezzo come fosse un kebab: Pizza Point fonde, almeno idealmente, i suoi due cavalli di battaglia in un’altra grande idea come quelle che spesso saltano in testa a Marisa, Marco, Andrea, Tania and co.

E per i più golosi e creativi arriva la possibilità di “assemblare” la propria pizza scegliendo, come ingredienti, tra le tante opzioni di solito messe a disposizione per il kebab: insalata, pomodoro, cipolla, verza, salse varie e chi più ne ha (di ispirazione) più ne metta!

Un’opzione in più nella pizzeria di via Umberto I, a Tarquinia, diventata punto di riferimento dello sfizio: pizze tonde o al taglio, kebab, fritti di ogni tipo (compreso il famigerato kepplì), hot dog, hamburger e bevande di ogni tipo, birre incluse.

Per ora, la pizza scomposta si può prendere sedendosi al locale o da asporto, chiamando al telefono: per ora non è ancora prenotabile tramite la app, ma lo diventerà presto. Per ora, la prenotazione online permette di scegliere tra il vastissimo menu della pizzeria.

Pizza Point è a Tarquinia, in via Umberto I, e offre servizio al tavolo, con possibilità di asporto e consegne a domicilio: si può contattare lo staff al 347 1891168 – anche WhatsApp –, allo 0766 1949195 oppure sui canali Facebook e Instagram di Pizza Point.