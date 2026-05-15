Maltempo 2026, FdI: “Bene la Regione, Sposetti ora chiarisca che fine ha fatto la richiesta per il 2025”

Riceviamo dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Luigi Serafini e Betsi Zacchei, e pubblichiamo

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Luigi Serafini e Betsi Zacchei, esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte della giunta della Regione Lazio della proposta di declaratoria di eccezionalità relativa ai danni causati dalle precipitazioni meteoriche che hanno colpito il territorio comunale tra il 5 e il 14 febbraio 2026.

“Al riguardo, avevamo presentato un’interrogazione urgente in consiglio comunale a febbraio – dichiarano i consiglieri. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire l’attivazione delle misure previste dalla normativa nazionale a sostegno di cittadini, imprese agricole e attività economiche che hanno subito danni ingenti a causa dell’ondata di maltempo.”

Ringraziamo il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini e il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini per l’attenzione dimostrata nei confronti della città di Tarquinia e del suo tessuto produttivo.

L’approvazione della proposta regionale rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle comunità colpite e testimonia la volontà delle istituzioni regionali di intervenire con tempestività davanti a un evento eccezionale che ha provocato conseguenze pesanti per il territorio.

Allo stesso tempo torniamo a chiedere al sindaco Francesco Sposetti di chiarire pubblicamente, una volta per tutte, che fine abbia fatto il ricorso annunciato dall’amministrazione comunale per il riconoscimento dei danni provocati dall’alluvione del 2025, quantificati in circa 700.000 euro.

Ricordiamo infatti che il Comune aveva presentato tardivamente la domanda, sei giorni oltre la scadenza prevista, e che proprio per questo la richiesta, essendo stata inoltrata fuori dal termine perentorio stabilito, è stata considerata non ricevibile dall’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo.

Nel consiglio comunale del 23 dicembre 2025 il sindaco aveva inoltre scelto di non pronunciarsi nel merito della vicenda, sostenendo che fosse stata presentata un’istanza di riesame. A distanza di mesi riteniamo doveroso che l’amministrazione informi la cittadinanza sugli sviluppi di quella procedura e sugli eventuali esiti ottenuti.

Su questioni così importanti per cittadini, imprese agricole e attività economiche colpite dal maltempo servono trasparenza, tempestività e risposte concrete.

Fratelli d’Italia Tarquinia continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo costante il confronto con le istituzioni e con il territorio.