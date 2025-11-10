Maratona di Atene, i tarquiniesi Guarisco e Franchetti protagonisti sul tracciato più epico

Domenica 9 novembre i tarquiniesi Daniele Guarisco ed Enrico Franchetti, entrambi tesserati con la Polisportiva Montalto, hanno partecipato alla 42ª edizione dell’Athens Marathon, la celebre maratona che ripercorre il tracciato originale dalla città di Maratona fino al cuore di Atene. L’evento, simbolo della corsa di resistenza, rappresenta un omaggio alla leggenda del messaggero Filippide e alla storica battaglia del 490 a.C. La partenza si è svolta alle 9 dallo stadio di Maratona, su un percorso di 42,195 chilometri con un dislivello positivo di circa 383 metri, fino all’arrivo nello Stadio Panathinaiko, completamente e gremito di pubblico.

Guarisco chiude in 3h10’, Franchetti debutta in 4h14’

Entrambi gli atleti tarquiniesi hanno offerto prove convincenti su uno dei tracciati più impegnativi e suggestivi al mondo. Daniele Guarisco ha completato la maratona in 3h10’05”, confermando un’ottima condizione atletica su un percorso che alterna tratti pianeggianti e impegnativi saliscendi fino al 31° chilometro. Enrico Franchetti, al debutto sulla distanza ma già esperto di triathlon e competizioni Ironman, ha tagliato il traguardo in 4h14’32”, con una gestione regolare e determinata della prova. L’ingresso nello Stadio Panathinaiko, tra gli applausi del pubblico, ha rappresentato per entrambi il momento più emozionante della giornata.