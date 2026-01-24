Marcia della Pace a Ladispoli, il 25 gennaio la consegna del Manifesto per il bene comune

Domenica 25 gennaio, alle ore 15, prenderà il via a Ladispoli la Marcia della Pace promossa dalle associazioni di Azione Cattolica delle diocesi unite di Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Diocesi di Porto-Santa Rufina. Il ritrovo è previsto in piazzale Roma, nell’area antistante la stazione ferroviaria. Il corteo attraverserà viale Italia e farà una sosta in piazza Rossellini, dove sono in programma attività curate dai ragazzi dell’Acr, per poi proseguire lungo il centro cittadino.

Arrivo alla parrocchia di Santa Maria del Rosario

La marcia si concluderà presso l’auditorium della parrocchia di Santa Maria del Rosario, in via Duca degli Abruzzi 190. Qui è prevista la riflessione finale di Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, sul messaggio di papa Leone XIV per la Giornata mondiale della pace 2026, dal titolo “La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante”. Il testo del messaggio sarà consegnato alle autorità civili presenti. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà direttamente alle ore 15 all’interno della parrocchia.

La consegna del Manifesto per il bene comune

La data del 25 gennaio è stata scelta anche per la consegna del “Manifesto di valori e impegni comuni delle amministrazioni locali nel territorio diocesano”, sottoscritto dai Comuni della Città metropolitana di Roma, dai Municipi di Roma Capitale e dai Comuni della Provincia di Viterbo compresi nelle diocesi. L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione al tema della pace e della cittadinanza attiva, come spiegato dagli organizzatori e dai rappresentanti dell’Azione Cattolica di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, che hanno sottolineato l’importanza dell’informazione, della preghiera e dell’impegno concreto come strumenti di vicinanza alle popolazioni colpite dai conflitti armati nel mondo.