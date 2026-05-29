Montalto, Allegrini: “L’acquisto degli affreschi della Tomba François è un evento di portata storica”

Riceviamo da Laura Allegrini, Presidente Fondazione Vulci, e pubblichiamo

L’acquisto da parte del MIC degli affreschi della Tomba Francois è la notizia che aspettavamo. Un colpo molto importante messo a segno dal Governo e che sarà un punto di partenza fondamentale per la rinnovata attenzione alla civiltà Etrusca.

Questo evento straordinario consentirà di valorizzare ancor di più l’arte e lo studio di un grande popolo di cui noi ci sentiamo diretti eredi. Consentirà soprattutto di valorizzare tutte le strutture culturali che ruotano attorno a questo evento di portata internazionale. Prima fra tutte la Tomba François, da cui provengono gli affreschi e che si trova all’interno del Parco di Vulci, a cui il Ministero dei beni culturali sta rivolgendo grandissima attenzione.

Un evento che trova la soluzione finale grazie al massimo impegno del MIC che ha tradotto in realtà quella che per anni era stata solo un’ipotesi.

Esprimo, anche a nome dell’ intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci, uno speciale ringraziamento al Ministero, ribadendo il massimo impegno della Fondazione per tradurre questo evento di portata internazionale in attenzione e valorizzazione culturale e turistica del territorio di origine di tanta bellezza.