Montalto, Caci scrive al sindaco Socciarelli per lo Skatepark alla Marina

Riceviamo da Sergio Caci e pubblichiamo

Gentile Sindaco di Montalto di Castro,

Tra una settimana inizierà il Campionato Italiano di Skateboard 2023, con diverse tappe in molti comuni, che ospiteranno le varie categorie di questo sport.

Montalto Marina sarebbe potuta essere una di queste, se lo Skatepark progettato, finanziato, approvato ed assegnato l’anno scorso, fosse stato già realizzato.

In passato abbiamo puntato molto sul turismo sportivo ed io sono ancora convinto che, portare tappe importanti nel nostro comune generi una sana economia. Ricordo, a titolo di esempio, il Giro d’Italia, le tappe della Tirreno Adriatico, la Gara Internazionale di Mountain Bike, le competizioni di Kitesurf. Senza escludere poi le manifestazioni organizzate da associazioni o privati locali: maratone, convention di hip hop, tiro al piattello, ecc. Tutte attività sportive che portano nel comune centinaia di atleti, giornalisti e appassionati.

La realizzazione di uno Skatepark è di sicuro un attrattore importante e non Le nascondo che ci sono state moltissime difficoltà per poterlo realizzare: dalla progettazione, all’approvazione, al confronto con il CONI, fino alla gara e all’affidamento. Però da un anno è tutto pronto.

A convincermi dell’importanza che avrà da noi, fu anche la “Montalto Skate Week”, organizzata dal Box e da Il Gabbiano nel 2018 e patrocinata dal comune. Dal 25 aprile al 1 maggio centinaia di ragazzi e curiosi poterono assistere alle evoluzioni dei “campioni più folli”.

Il turismo sportivo va coltivato e non sottovalutato, pertanto Le chiedo, considerata la Sua sensibilità ed attenzione, di voler prendere in considerazione la possibilità di iniziare i lavori del “Montalto Marina Skatepark” al più presto. L’anno scorso, l’imminente stagione estiva fece pensare ad un rinvio per settembre, ma considerato che nulla è accaduto, spero che si inizi presto, nonostante l’estate sia già alle porte.

Nel ringraziarLa per l’attenzione, resto in attesa di una risposta riguardo questa richiesta, che mi permetto di fare anche a nome dei tanti appassionati che aspettano da tempo.

Cordiali saluti

Sergio Caci