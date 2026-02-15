Montalto di Castro, convocato il Consiglio comunale del 19 febbraio: bilancio, tributi, biblioteca e farmacia all’ordine del giorno

È stato convocato per giovedì 19 febbraio 2026 il Consiglio comunale di Montalto di Castro, in seduta pubblica straordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo comunale di piazza Giacomo Matteotti. La prima convocazione è fissata alle ore 11.30, con eventuale seconda convocazione alle 12.30.

Ad aprire i lavori saranno la lettura e l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute ordinaria e straordinaria del 23 dicembre 2025, seguite da due punti dedicati alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026–2028.

Tributi, Borghi Etruschi e nuovo regolamento della biblioteca

Tra i temi centrali in discussione figura l’affidamento della riscossione di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con il rinnovo e l’approvazione dello schema di convenzione. All’ordine del giorno anche il Piano quadro “Borghi Etruschi”, l’abrogazione del regolamento vigente e l’approvazione di un nuovo regolamento per il funzionamento della biblioteca comunale, oltre allo schema di convenzione con la Fondazione Solidarietà e Cultura per la gestione del centro diurno socioriabilitativo, dei centri ricreativi estivi e per il supporto alle attività della biblioteca.

Farmacia comunale e altri atti in approvazione

La seduta prevede inoltre la discussione sull’affidamento del servizio di farmacia comunale a Montalto Multiservizi S.r.l., con la relativa approvazione dello schema di contratto. Un’agenda articolata che tocca ambiti finanziari, culturali e di servizi alla persona, destinata a incidere in modo diretto sull’organizzazione delle attività comunali nei prossimi mesi.