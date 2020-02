Montalto di Castro, domenica la prima uscita di Carnevale

Riceviamo e pubblichiamo

Il Carnevale montaltese è alle porte, ed è tempo di tirare fuori le maschere e animare le strade di Montalto di Castro e Pescia Romana. Sei gli appuntamenti in programma: le sfilate iniziano domenica 16 febbraio, dalle ore 14:30, da Piazzale della Cooperativa a Pescia Romana. Il carro allegorico e i gruppi mascherati sfileranno lungo le vie della cittadina per raggiungere Piazza delle Mimose (Borgo Nuovo). Le maschere balleranno a tempo di musica facendo divertire grandi e piccoli. Domenica 23 febbraio sarà la volta di Montalto di Castro: la carovana si darà appuntamento alle 14:30 a Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, dove partirà per raggiungere via Aurelia Tarquinia. Domenica 1 marzo, il Carnevale si sposterà a Montalto Marina con partenza da Piazzale del Palombaro, dove i gruppi mascherati sfileranno sul lungomare Harmine fino al tardo pomeriggio. Il Carnevale è soprattutto pensato per i più piccoli. Giovedì 13 febbraio, infatti, dalle ore 16:30, presso la biblioteca comunale, si terranno le letture ad alta voce e il laboratorio creativo: “Cinque dita per raccontare” con il teatrino di Carnevale. Giovedì Grasso (20 febbraio) e martedì Grasso (25 febbraio), i festeggiamenti proseguiranno presso le ludoteche comunali a partire dalle ore 15:00 (Montalto – ex Mattatoio e Pescia Romana – Piazzale delle Mimose).