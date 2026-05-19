Montalto e transizione energetica, Sergio Caci: “Chi produce energia deve avere benefici concreti”

Riceviamo da Sergio Caci e pubblichiamo

Presentato questa mattina a Roma, presso l’Auditorium del GSE, il Rapporto IREX 2026 dedicato al futuro della transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Nel corso dell’iniziativa, l’amministratore delegato del GSE, Vinicio Mosè Vigilante, ha sottolineato il ruolo sempre più centrale delle energie rinnovabili nel contrasto alla volatilità dei mercati energetici e nella riduzione dei costi dell’energia per famiglie e imprese.

“Le parole dell’amministratore delegato del GSE confermano ciò che sosteniamo da tempo: i territori che hanno dato di più alla produzione energetica nazionale devono oggi ricevere indietro benefici concreti.

Montalto di Castro è diventata negli anni uno dei simboli della transizione energetica italiana. Abbiamo ospitato centrali, impianti e oggi enormi distese di FER, contribuendo in maniera decisiva agli obiettivi energetici del Paese. Un sacrificio territoriale enorme che non può più restare senza compensazioni reali per cittadini e imprese.

Se, come dichiarato oggi dal GSE, le rinnovabili consentono un abbattimento dei costi energetici, allora è arrivato il momento che territori come Montalto possano finalmente beneficiare di misure straordinarie come la bolletta zero o forti agevolazioni energetiche. È una questione che sto affrontando ormai da mesi e sulla quale sto portando avanti diversi incontri anche a livello istituzionale. Continuerò a lavorare in questa direzione perché credo che i territori che sostengono il peso della transizione energetica debbano finalmente ottenere un riconoscimento concreto e strutturale.

Non possiamo continuare ad essere solo il territorio che produce energia per tutti senza avere alcun vantaggio diretto. La transizione energetica sarà davvero sostenibile soltanto quando sarà anche equa verso le comunità locali che ne stanno sostenendo il peso maggiore”.