Montalto, grande partecipazione all’Open Day sulla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici

Riceviamo da Daniela Scatolini, Presidente La Vita è Comunità APS – Montalto di Castro e Pescia Romana, e pubblichiamo

Sabato 16 maggio 2026 abbiamo avuto una bellissima risposta da parte dei cittadini durante l’Open Day dedicato alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

Una giornata importante e partecipata, che ci ha fatto capire ancora una volta quanto ci sia bisogno di iniziative concrete di prevenzione e informazione sul territorio. Desidero ringraziare il Dott. Piergiorgio Pelosi, la Dott.ssa Lucia Maresca e il fisioterapista Nazzareno Bartolaccini che, nonostante i numerosi impegni professionali, hanno dato la loro disponibilità con grande professionalità e attenzione verso tutte le persone che si sono rivolte a loro.

Un grazie sincero anche ai medici di medicina generale per la collaborazione e la sensibilità dimostrata nel segnalare persone che avevano difficoltà ad accedere a visite specialistiche, contribuendo concretamente alla riuscita dell’iniziativa.

Ringrazio inoltre AVIS Montalto di Castro, il Vicepresidente Mauro Miralli per l’accoglienza e la collaborazione, il Comune di Montalto di Castro per il gratuito patrocinio concesso e il Sindaco Emanuela Socciarelli per la presenza dimostrata durante l’iniziativa. Le tante persone presenti e gli apprezzamenti ricevuti ci danno ancora più forza per continuare il percorso che abbiamo iniziato come Associazione.

Continueremo a organizzare giornate di prevenzione, incontri informativi e iniziative dedicate alla salute, coinvolgendo sempre più specialisti delle varie branche della medicina, perché crediamo che la prevenzione debba diventare parte della vita quotidiana delle persone e non qualcosa a cui pensare solo quando nasce un problema.