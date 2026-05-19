Tarquinia, all’IC “Ettore Sacconi” certificazioni Cambridge e progetti Erasmus+ con studenti europei

Riceviamo dall’IC Ettore Sacconi di Tarquinia e pubblichiamo

Certificazione “Cambridge” e accoglienza di studenti stranieri. All’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia prosegue il percorso di internazionalizzazione, attraverso iniziative didattiche di potenziamento e di apertura verso il resto d’Europa garantite dall’accreditamento ERASMUS+, cofinanziate dalla Comunità Europea. Il 18 aprile si sono svolti gli esami di certificazione Cambridge. I ragazzi hanno lavorato per l’intero anno scolastico per potenziare le proprie conoscenze e abilità in lingua inglese, anche per rendere più efficace e soddisfacente lo scambio con gli studenti degli altri istituti europei.

“La nostra scuola da oltre venti anni promuove corsi di lingua inglese – sottolineano dall’IC “Ettore Sacconi” -. Sono stati 80 gli studenti che hanno sostenuto l’esame”. Accanto a questa attività, l’istituto tarquiniese continua a tessere legami e relazioni sempre più solidi con scuole partner provenienti da Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Portogallo. Partenze e accoglienze sono iniziate a ottobre.

L’ultimo grande momento di accoglienza si è svolto nella seconda parte di aprile. 31 giovani provenienti da Polonia, Germania e Repubblica Ceca hanno vissuto a stretto contatto con gli studenti dell’IC “Ettore Sacconi”, approfondendo la conoscenza della storia e della cultura locale e partecipando a laboratori didattici scientifici, artistici, tecnologici. La preziosa collaborazione delle famiglie italiane e il forte lavoro di squadra dei docenti hanno permesso agli studenti di apprezzare l’importanza dell’apertura verso l’esterno. Idee e pensieri sono stati raccolti in contributi che saranno fruibili sulla piattaforma “Spreaker” nel podcast “European Connections”.

“Infine, altri 11 nostri studenti hanno soggiornato in Repubblica Ceca. Hanno avuto l’opportunità di conoscere direttamente la cultura locale, la scuola e la sua organizzazione – concludono dall’IC “Ettore Sacconi” -. Sono stati accolti dai docenti che sono stati a Tarquinia e dalle famiglie dei ragazzi ospitati presso quelle italiane. Il viaggio ha coinvolto due docenti accompagnatori che, tramite osservazione e diretto contatto coi colleghi cechi, hanno ampliato il proprio bagaglio di esperienze. Le metteranno a disposizione del nostro istituto, contribuendo allo sviluppo di strategie e approcci didattici più efficaci e coinvolgenti”.