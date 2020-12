Montalto, il PD omaggia Carino Sersanti

Riceviamo dal Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

L’affetto regalato ad un grande compagno, amico di tutte le Feste democratiche de L’Unità. Un regalo di Natale bello. Quest’anno non abbiamo potuto realizzare la nostra festa estiva dove, con passione e dedizione, Carino Sersanti cucina da anni, ormai, la nostra fantastica carne alla brace. “IL RE DELLA BRACE” mette il cuore e la passione nella cucina ed è un amico ed un compagno di tutti noi. Non potevamo non essere grati ad una persona così, perciò, ieri pomeriggio, gli abbiamo consegnato una targa, in segno di riconoscimento per tutta la sua vicinanza di ieri, di oggi e di domani.

Così sulla targa:

“Con grande affetto al compagno

Carino Sersanti

“CAPOCUOCO della Festa Democratica de L’unità”

che ci ha accompagnato in tutti questi anni e ci accompagnerà ancora.

Grazie

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e dal suo coordinatore

Quinto Mazzoni.”

