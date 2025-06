Montalto, la preoccupazione di Forza Italia: “C’è crisi di rappresentanza politica, siamo preoccupati”

Riceviamo da Forza Italia Montalto di Castro e pubblichiamo

Crisi di rappresentanza politica a Montalto di Castro, siamo preoccupati! La scena politica di Montalto di Castro continua a destare preoccupazione, con molte mancanze all’interno del Consiglio comunale, in barba al rispetto del mandato elettorale.

L’ultimo consiglio comunale, tenutosi quest’oggi, ha mostrato ancora una volta un quadro desolante: praticamente l’intera opposizione era assente, ad eccezione del dimissionario Di Giorgio e della consigliera Puddu, ormai scollegata dal resto della minoranza.

La situazione, tuttavia, va ben oltre la mera presenza fisica, sulla quale non vogliamo entrare nel merito per rispetto personale, anche perché sarà sicuramente motivatamente giustificata dagli interessati. Quello che ci preoccupa è la scarsa attività svolta in questi tre anni. Oltre alle svariate assenze si contano infatti sulla punta delle dita le mozioni, le interrogazioni e gli emendamenti. Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti che abbiamo avanzato da forza esterna al Consiglio in rappresentanza del nostro gruppo politico, cercando un dibattito costruttivo, comprese alcune PEC inviate ai consiglieri di opposizione – persino con proposte di interrogazioni già pronte – l’attività consiliare e’ quasi nulla. Un dato che non può che far riflettere sull’effettiva volontà di esercitare il proprio ruolo di controllo e proposta.

A peggiorare il quadro, la prolungata assenza di un assessore che da due anni non viene nominato, altro pessimo segnale di rappresentatività da parte della maggioranza. Tra l’altro ricordiamo che l’assessore dimissionario, oggi consigliere di opposizione, al momento delle sue dimissioni, aveva promesso un’attività oculata e attenta. Queste promesse sembrano essere cadute nel vuoto, lasciando spazio a dubbi sulle reali motivazioni di tale allontanamento, considerando il successivo silenzio in aula.

Mai Montalto ha avuto un consiglio comunale così poco rappresentativo, che evidenzia la grave mancanza di voci critiche e propositive nell’emiciclo. Ci interroghiamo sul futuro della rappresentanza politica locale, in un momento in cui la presenza attiva, la collaborazione e l’impegno costante sarebbero più che mai necessari per affrontare le sfide che il comune ha davanti.

Ci auspichiamo un cambiamento a 360 gradi per il bene di Montalto e Pescia e rimaniamo a completa disposizione di tutte le forze politiche che intendano davvero agire nell’interesse della comunità. La speranza è che questo nostro intervento possa stimolare una riflessione profonda e portare a un rinnovato impegno da parte di tutti gli attori politici di Montalto di Castro.