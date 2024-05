Montalto, l’opposizione ancora all’attacco su Talete: “La maggioranza fa acqua da tutte le parti”

Riceviamo dai consiglieri comunali di opposizione Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia e Angelo Di Giorgio e pubblichiamo

E’ proprio il caso di dire che sulle bollette Talete arrivate ai cittadini ed alle imprese montaltesi la maggioranza Socciarelli a trazione Fratelli d’Italia fa acqua da tutte le parti.

Sommersi dalle critiche di centinaia e centinaia di utenti che hanno ricevuto bollette con numerose inesattezze e con importi ben più superiori alla media hanno finalmente chiamato il nuovo gestore. Sulle pagine social del Comune ci comunicano che hanno quasi “costretto” Talete a venire a Montalto e Pescia per incontrare i cittadini. Ma l’ex presidente di Talete Marco Fedele e la Sindaca (citiamo sempre loro due perchè della trasparente ViceSindaca purtroppo nessuna notizia, ma qualcuno si ricorda chi è ?) potevano ottevere qualcosa di più? Secondo noi si, e vi spieghiamo il perchè.

In mesi di trattative non sono riusciti a spuntare uno sportello fisso sul territorio a disposizione degli utenti, eppure lo avevano promesso. La Sindaca ci disse in consiglio comunale di aver votato convintamente l’aumento delle tariffe idriche per salvaguardare la situazione finanziaria di Talete. Forse è per questo che di tariffe la nostra maggioranza non ha mai parlato, eppure confrontando i costi dell’ultima bolletta del comune con quella di Talete le tariffe domestiche hanno avuto un incremento medio di circa il 40%. Abbiamo ceduto il servizio dopo aver pagato interventi per più di un milione di euro e quello che abbiamo ottenuto è che Talete verrà a Pescia e Montalto Marina per cinque ore? E questo sarebbe un bel risultato? Ma stiamo scherzando? Seicento minuti a Pescia e Montalto Marina per più di 4000 famiglie, senza contare i non residenti con le seconde case, fanno la bellezza di 9 secondi ad appuntamento per ogni famiglia. Giusto il tempo di dirsi buongiorno, lanciare qualche improperio ed andarsene.

E che dire dell’appuntamento fissato sempre a Montalto Marina il martedi 21 maggio? Sei giorni dopo la scadenza della bolletta. E intanto uno che fa la paga o non la paga?Ee se non la paga che succede? Ci chiediamo come si fa ad amministrare il nostro Comune così. Sarebbe il caso che i nostri governanti facessero un bel bagno di umiltà e togliessero il disturbo.