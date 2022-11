Montalto, Puddu: “2.500.000 euro in più per Fondazione Vulci dalla Regione Lazio”

Riceviamo da Elisabetta Puddu, consigliere comunale di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Un investimento, approvato questa notte, che si va a cumulare per l’anno 2023 alle “spese correnti”, per un totale di 6.750.000 euro, volti a sovvenzionare “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale” e la “tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

È un forte grazie alla Regione Lazio che ha mostrato negli anni la cura e l’attenzione per il territorio e le persone che vivono il territorio stesso, che si reitera in elargizione di fondi, investimenti, interventi e tanto altro, da sempre e costante nel tempo, espressone di quella cura delle realtà locali che il Consigliere regionale Enrico Panunzi ha mostrato in maniera continuativa, in presenza ed azioni.

Oggi, alla fine dell’attività di questo quinquennio, la Regione Lazio, ha dimostrato ancora una volta di essere il giusto supporto alle realtà di tutti.

Questo investimento, è un grande introito per Fondazione Vulci, volto a supportare ciò che di più importante fonda contemporaneamente le radici ed il futuro di una società: la cultura. Oggi, dei fondi ci sono, con l’auspicio che vengano sfruttati al meglio, auguro a Fondazione Vulci un buon lavoro.