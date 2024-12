Montalto, Socciarelli replica alla minoranza su via Tirennia e viale dei Pini”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

“Abbiamo scelto, in accordo con la Provincia, di suddividerci le competenze. Porteremo avanti tutto ciò che è manutenzione ordinaria come fatto sino ad oggi”.

Emanuela Socciarelli, sindaco di Montalto di Castro, interviene in merito alla delibera di Consiglio approvata il 26 novembre, con la quale il Comune ha rinunciato al declassamento delle due strade provinciali. “È stata sicuramente una scelta in coerenza con quanto già votato in consiglio nel 2020, per non gravare ancora di più sulle tasche dei cittadini. Questo – rassicura il sindaco – non significa non garantire la sicurezza nelle due strade, come erroneamente dichiarato dall’opposizione, perché come fatto finora sarà garantita anche in futuro. Ora, dato che l’amministrazione è stata in grado di chiarire la sua posizione, ci stiamo muovendo per mettere a terra una serie di manutenzioni in entrambe le vie”.

Tre gli interventi previsti: “A breve – spiega Socciarelli – organizzeremo il taglio degli oleandri su viale dei Pini ed installeremo la segnaletica per la pericolosità in via Tirrenia. Verremo autorizzati dalla Provincia, ci siamo già rapportati con l’amministrazione Romoli da mesi per dividerci competenze e compiti. Inoltre, su viale dei Pini è già attivo un mutuo da 900mila euro per il rifacimento dei marciapiedi. Stiamo revisionando i progetti insiemi ai tecnici per adeguare i costi ai nuovi prezzi e poter consegnare l’opera ai cittadini. “Siamo, già da ora, in grado di garantire le opere di manutenzione ordinaria, mentre quelle di manutenzione straordinaria, come il rifacimento delle strade, rimarranno in capo alla Provincia. Ancora una volta – conclude il sindaco – la nostra amministrazione dimostra con i fatti di essere vicina ai montaltesi”.