Monte Argentario, consegnati i riconoscimenti per meriti sportivi 2023

L’Amministrazione Comunale ha consegnato ieri mattina i riconoscimenti per meriti sportivi per l’anno 2023. Quattro i riconoscimenti consegnati ad atleti sportivi che si sono distinti nella loro disciplina raggiungendo importanti affermazioni e traguardi sportivi di livello nazionale e internazionale. A consegnare i riconoscimenti in apertura della seduta del consiglio comunale convocato per questa mattina è stato l’assessore allo sport Chiara Orsini che ha introdotto la cerimonia dicendo “E’ con grande piacere che siamo qui oggi per premiare, per rendere onore, per ringraziare, per dimostrare l’orgoglio verso tutti gli atleti, nostri concittadini che si sono distinti nelle diverse discipline sportive. Hanno portato insieme a loro in alto il nome del Comune di Monte Argentario sui podi delle loro discipline in Italia e nel mondo. Esprimo un ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità per gli straordinari risultati che hanno ottenuto grazie ad impegno e sacrifici quotidiani, che rappresentano un successo per tutto l’Argentario e ciò non può che spingerci ad aumentare l’impegno come amministrazione nella promozione delle politiche sportive a sostegno delle associazioni del territorio. Voglio comunque ricordare come alla base dei risultati ottenuti ci sia oltre all’ impegno nell’allenamento un gioco di squadra che coinvolge le famiglie, gli allenatori e i dirigenti delle società sportive”.

Nello specifico queste le motivazioni dei premi :

Ambra Sabatini, medaglia d’oro ai campionati mondiali paraolimpici : Orgoglio dell’intera comunità

ASD Argentario Basket : Per la vittoria del campionato e la meritata promozione. Un esempio concreto di abnegazione e lodevole spirito sportivo

Lorella Rossi e Enzo Alocci, campioni italiani di Danze Standard per la categoria 65/69 classe A : Con orgoglio e soddisfazione per il raggiungimento degli eccellenti risultati sportivi frutto di impegno e passione

Massimo Milano Nuoto Pinnato categoria bipenne Campione del mondo Master in acque libere di nuoto pinnato – Con orgoglio e ammirazione per il raggiungimento degli straordinari risultati sportivi a livello nazionale ed internazionale



Per Ambra Sabatini ha ritirato il premio il padre, Ambrogio, in quanto lei impegnata in questo periodo fuori Comune nella preparazione delle nuove protesi.

Schede dei premiati

Argentario Basket

Febbraio 1975, è questo il periodo che vede il debutto dello sport con la palla a spicchi a Porto Santo Stefano. Artefice di tutto ciò è Massimo Busonero. Nasce così la Polisportiva Libertas Argentario. Nell’88 si interrompe il rapporto con la Libertas e viene costituita l’A.S.Argentario Basket. Dal febbraio 1990 per una danno irrimediabile alla tensostruttura del Siluripedio, i ragazzi dell’Argentario basket sono costretti giocare ad Orbetello. Dal Settembre del ’97 si torna a Porto S. Stefano per smuovere dalle ceneri quel movimento che non sembra mai morto. E’ grazie a Roberto Verdile che si torna a parlare di Argentario Basket. Il 3 Gennaio 1999 il giorno tanto atteso: apre le porte il nuovo impianto del Pispino e inizia l’attività ufficiale di pallacanesto della società argentarina. Il resto è storia di oggi: un vivaio di circa 130 unità grazie ad folto gruppo di bambini del minibasket e a sei squadre giovanili di cui una tutta femminile. Il ’99 vede anche l’esordio della prima squadra che negli anni ha militato nei campionati di Promozione e serie D. Dal 2018 pero’, per motivi legati a impegni di studio e lavorativi dei ragazzi più grandi, la prima squadra è mancata e solo lo scorso anno grazie al ritorno di alcuni ragazzi senior e al supporto dei ragazzi delle giovanili è tornata alla grande vincendo il campionato di Prima Divisione con solo 4 sconfitte e 26 vittorie, promuovendo in Divisione Regionale 2.

Allenatore: Giovani Marco – Dirigente Accompagnatore: Costaglione Sandro – Giocatori : Paolo Avvento, Andrea Benedetti, Giacomo Benicchi, Dimitri Bronscenco, Riccardo Canessa, Lorenzo Cerulli, Lorenzo Costaglione, Francesco Della Monaca, Riccardo Fanciulli, – Tommaso Germani, Michele Iannuzzi, Riccardo Lioi, Sebastiano Perillo, Roberto Alocci, Lorenzo Lazzerini. Capitano: Mirko Figara.

Lorella Rossi – Alocci Enzo

Hanno iniziato questo sport agonistico nel 2017 quando potevano dedicarci del tempo. Danze Standard è una vera e propria disciplina sportiva che si sviluppa in 5 balli. Valzer inglese, tango, valzer viennese, slow fox trot e quick step. È suddiviso per categorie di età e per classi quindi dalla classe C che è la prima fino alla massima classe AS detta anche internazionale. La coppia Alocci –Rossi ha iniziato nel 2017 in classe C vincendo tutti i campionati italiani passando quindi di merito alla classe successiva. Adesso con gli ultimi campionati svoltisi a luglio a Rimini è in classe Internazionale. Il loro obbiettivo sono i campionati del mondo per i quali si allenano tutti i giorni per 3 per riuscire a poter coronare questo grande sogno. Nel frattempo parteciperanno a gare internazionali per testare il loro livello per raggiungere l’obiettivo finale.

Massimo Milano

Cinque volte campione mondiale Master di nuoto pinnato categoria bipinne (1 nel 2019, 2 nel 2022 e 2 nel 2023, è sempre arrivato primo assoluto di tutte le categorie Master), 61 titoli italiani complessivi di cui 7 a livello agonistico assoluto (4 nel pinnato e 3 nel nuoto puro Fin), 3 nelle categorie giovanili e 51 nei Master. Una convocazione in Nazionale Italiana di Fondo. Due volte vincitore della manifestazione “24 ore Arena” (Firenze 1992 e Napoli 2000). Oltre 100 titoli regionali in acque libere sia nel nuoto puro che nel pinnato.

Ambra Sabatini

Nonostante un 2020 contrassegnato dalla pandemia, Ambra allora 18enne è riuscita a mostrare le sue doti da atleta paralimpica. Nel dettaglio: nel 2020 ai Campionati italiani paralimpici a Jesolo ha vinto il bronzo nei 100 mt e l’argento nel salto in lungo. Dal 2021 gareggia per le Fiamme Gialle. Ed è proprio nel 2021 che inizia la sua vera e propria consacrazione, grazie al Grand Prix di Dubai dove, non solo conquista il pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2021, ma stabilisce anche il record del mondo. Nel 2021 alle Paralimpiadi di Tokyo ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 m, stabilendo il record mondiale con un tempo di 14″11, Nel 2022 è ancora oro ai Campionati italiani assoluti paralimpici, 200 m T63 – 29”78. Nel 2023 è argento ai Campionati italiani assoluti paralimpici indoor, 60 m T63 – 9″17, il 13 luglio 2023 conquista l’oro ai mondiali di Parigi, registrando il record del mondo (stavolta con 13”98). Ambra è l’orgoglio dell’Argentario un ’atleta che simboleggia un mondo di valori che devono essere da esempio per la nostra intera comunità. Talento, voglia di superarsi, caparbietà, amore e passione: Ambra è tutto questo e molto altro, non avendo mai rinunciato, anche dopo lo strepitoso risultato di Parigi , a spendersi concretamente per il territorio che ama. Una campionessa nello sport e soprattutto nella vita, uno dei volti migliori dell’Italia di oggi, un esempio per tutti.