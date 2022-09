Monte Argentario, convocato il Consiglio comunale: ecco date e ordine del giorno￼￼￼

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 29 settembre 2022 alle ore 15,30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 settembre 2022 alle ore 16,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti (5 settembre 2022)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Ratifica delibera G.C. n. 112 del 20.09.2022 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”

4) Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 con applicazione avanzo di amministrazione (art.175, c.2 tuel)

5) Approvazione del bilancio consolidato per l’ esercizio 2021 in base al principio applicato n.4/4 di cui al d. lgs 118/2011.

6) Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023-2027 ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it