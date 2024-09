Monte Argentario, mercoledì 11 settembre riapre la piscina comunale

Mercoledì 11 settembre segna la riapertura della piscina comunale, e tutti coloro che vorranno potranno godersela gratuitamente per l’intera giornata. L’impianto sarà aperto dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Un’occasione perfetta per chi desidera passare una giornata in relax o fare un tuffo. E per concludere la giornata in bellezza, ci sarà anche una partita di pallanuoto tra le “Vecchie Glorie della Rari Nantes Argentario”, a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente.

Importanti lavori di ristrutturazione

La riapertura della piscina arriva dopo un periodo di significativi lavori di ristrutturazione che hanno interessato la struttura, costruita negli anni ’80 e che mostrava segni di usura e corrosione, soprattutto a causa dei vapori di cloro. Grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, con una spesa di circa 300mila euro, sono stati effettuati lavori importanti, tra cui la sostituzione della copertura e il rifacimento del piano vasca. I lavori sono iniziati a luglio con la demolizione della vecchia copertura e del tendone, proseguendo con la messa in sicurezza della struttura in collaborazione con Argentario Nuoto. Da fine agosto sono cominciate le operazioni di riempimento della vasca.

Progetti futuri: copertura innovativa per l’inverno

Attualmente, e fino a ottobre, la piscina resterà scoperta, ma i lavori non sono ancora finiti. Nei prossimi mesi, infatti, verrà installato un nuovo pallone con una tecnologia innovativa, che permetterà di smontarlo durante l’estate per lasciare la piscina all’aperto. Questo nuovo sistema garantirà una maggiore versatilità della struttura, rendendo l’impianto adatto all’utilizzo durante tutto l’anno.