Montefiascone, sarà Mogol ad aprire il Festival dell’Ecologia Integrale 2026

Sarà Mogol il protagonista dell’apertura della VI edizione del Festival dell’Ecologia Integrale, in programma a Montefiascone dal 2 al 5 luglio 2026 e organizzato dall’Associazione Rocca dei Papi per un’Ecologia Integrale ETS.

L’appuntamento inaugurale è fissato per giovedì 2 luglio alle ore 18 in piazza Santa Lucia Filippini con lo spettacolo “Mogol incontra Mogol”, un viaggio tra musica, ricordi e racconti che ripercorrerà alcune delle pagine più celebri della canzone italiana.

L’ingresso sarà libero.

Un viaggio nella storia della musica italiana

Nel corso dell’incontro, Mogol accompagnerà il pubblico attraverso aneddoti, testi e canzoni che hanno segnato la sua lunga carriera artistica, a partire dallo storico sodalizio con Lucio Battisti.

Lo spettacolo proporrà anche brani scritti per artisti come Riccardo Cocciante, Mina, Mango, Adriano Celentano, Gianni Morandi e Lucio Dalla, in un percorso che attraversa decenni di musica italiana.

Ad affiancare Mogol sarà il compositore e arrangiatore Giuseppe “Gioni” Barbera, docente e coordinatore musicale del CET – Centro Europeo di Toscolano e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

Musica, memoria e condivisione

Al pianoforte, Barbera reinterpreterà alcune delle canzoni più celebri firmate da Mogol, contribuendo a creare un’atmosfera intima e coinvolgente. Attraverso parole e musica, il pubblico sarà accompagnato in un’esperienza di condivisione emotiva che unirà memoria, cultura e spettacolo, inaugurando ufficialmente quattro giorni di incontri e riflessioni dedicati ai temi dell’ecologia integrale, della sostenibilità e del rapporto tra uomo e ambiente.