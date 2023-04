Nasce l’associazione “Tarquinia in Rosa”: sabato 15 aprile il debutto con un convegno sul tema della prevenzione

Riceviamo e pubblichiamo

Nel Salone delle Feste di Palazzo Bruschi, sabato 15 aprile alle ore 17,30 l’Associazione TARQUINIA IN ROSA farà il suo debutto presentandosi alla città con un convegno dal titolo “LA PREVENZIONE COME STILE DI VITA”, a cura del Policlinico Gemelli e della Susan G. Komen Italia.

Ad introdurre le ospiti la prof.ssa Luciana Bui, Presidente della nuova associazione nata su iniziativa di 15 donne e costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, culturali, ambientali e di utilità sociale nel campo del disagio e delle problematiche inerenti alle donne.

L’Associazione, conformemente alle leggi vigenti e senza alcun scopo di lucro, si pone diverse finalità, a cominciare dalle attività di volontariato, attraverso l’operato delle proprie associate, prioritariamente a favore delle donne che hanno subìto un intervento o un trattamento sanitario, in particolare al seno, per il loro supporto assistenziale e il loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro, ma anche a sostegno e supporto di tutte le tematiche del mondo femminile.

Tuttavia, lo scopo principale rimarrà il raggiungimento di una completa ripresa della donna che intraprende un percorso oncologico, sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, avvalendosi di medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto o altri sport, infermieri, volontari, e consulenti legali.

Primo passo: riaprire un centro di ascolto e supporto psicologico per le pazienti oncologiche, oltre che organizzare attività artistiche per coloro che hanno affrontato o stanno affrontando una malattia dalla quale oggi, per fortuna, si può guarire grazie alla ricerca.

L’obiettivo è quello di organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti e dedicate a queste tematiche, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione, riannodando i fili di un percorso intrapreso tanti anni fa e di cui la Città ha ancora e sempre più bisogno.

Il convegno vedrà relatori la dottoressa Alba Di Leone, chirurgo senologo della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e la dottoressa Maria Cristina Senes, membro del comitato direttivo della Komen Italia.

Al termine dell’incontro, sarà possibile iscriversi alla Race for the Cure 2023, che si terrà a Roma domenica 7 maggio, aderendo alla squadra di Tarquinia in Rosa che, come ogni anno, parteciperà con un numeroso gruppo, e verrà quindi consegnato il kit con maglia e zainetto.