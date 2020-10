Natale a Londra: Trafalgar Square avrà comunque il suo albero donato dalla Norvegia

È un potente simbolo di amicizia e vicinanza attraverso il Mare del Nord e un durevole dono di ringraziamento da una nazione all’altra anche oggi che entrambe affrontano ore buie.

Ogni Natale dal 1947 la città di Oslo ha inviato a Londra un abete norvegese, come regalo in ricordo del sostegno in tempo di guerra, che diventa il principale albero di Natale di Londra ogni anno a Trafalgar Square.

E nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus, la città di Oslo ha affermato che il dono continuerà normalmente. Una portavoce ha dichiarato che “anche quest’anno la città di Oslo regalerà ai cittadini di Londra un albero di Natale per illuminare Trafalgar Square”.

L’albero, alto 21 metri, occupa un posto d’onore a Trafalgar Square e fa da sfondo alle celebrazioni natalizie nel centro di Londra e, per alcuni, il suo arrivo segna l’inizio del conto alla rovescia per il Natale.

È un regalo per ringraziare la Gran Bretagna per il suo sostegno durante la seconda guerra mondiale, quando ha dato una casa al governo norvegese e alla famiglia reale in esilio dal 1940 al 1945.

Tradizionalmente i sindaci di Westminster e Oslo selezionano e abbattono l’albero a novembre e gli scolari cantano canti natalizi mentre l’albero inizia il suo viaggio verso Londra. E Londra restituisce l’ospitalità in occasione della cerimonia dell’accensione dell’albero e dei canti natalizi all’inizio di dicembre. Tuttavia quest’anno, a causa della pandemia, non ci sono piani per la visita del sindaco di Oslo Marianne Borgen e di un coro.