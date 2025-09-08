Nature Run 2025: a Tarquinia Lido torna la Camminata Rosa tra sport e solidarietà

Una passeggiata tra mare e natura

Domenica 21 settembre 2025, nell’ambito della Nature Run – 10km del Mare, si svolgerà la Camminata Rosa, una passeggiata ludico-motoria di circa 5 km tra il lungomare e l’Oasi delle Saline di Tarquinia. Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 presso lo stabilimento “Il Tamurè” sul Lungomare dei Tirreni, con partenza alle ore 9:50. Il percorso, pianeggiante e accessibile a tutti, sarà un’occasione per vivere una mattinata di benessere, socialità e contatto con la natura.

Solidarietà e prevenzione al centro dell’evento

La Camminata Rosa non prevede cronometro né classifica ed è aperta a grandi e piccoli. Ogni passo rappresenta un gesto di sostegno concreto all’associazione Tarquinia in Rosa, da anni impegnata nella sensibilizzazione e nella prevenzione del tumore al seno. L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’associazione. La partecipazione avviene a offerta libera e sarà possibile iscriversi direttamente la mattina stessa presso il punto accoglienza. Per informazioni è attivo il numero 328 67 17 230, anche via WhatsApp.

Un’iniziativa condivisa dal territorio

La manifestazione è organizzata da Polisportiva Montalto, Amici della Corsa e Pro Loco Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, dell’Università Agraria, della Provincia di Viterbo, del CONI e della UISP. Una rete di realtà sportive e istituzionali che conferma il valore della Nature Run come appuntamento di sport e comunità capace di unire partecipazione popolare e impegno sociale.