“Non lasciateci soli”: la nota dell’associazione Divini Commercianti dopo la conferenza stampa di stamani

Riceviamo dal direttivo dei Divini Commercianti e pubblichiamo

L’associazione “Divini commercianti” racchiude al suo interno più di 100 attività diffuse su tutto il territorio del comune di Tarquinia. Siamo una realtà che coinvolge famiglie lavoratori che con il loro impegno mantengono illuminate vie, contribuiscono a mantenere il decoro della città e offrono servizi essenziali a cittadini e turisti.

Riteniamo che sia fondamentale un dialogo con l’amministrazione per gestire, pianificare e migliorare quello che è l’offerta commerciale nella nostra città. Abbiamo provato più volte inviando proposte ma soprattutto invitando l’amministrazione a sederci intorno ad un tavolo per migliorare anche il nostro settore ma soprattutto un settore in profonda crisi. Le risposte purtroppo sono venute meno e il dialogo non si è mai concretizzato.

Ricordiamo che è stato creato il “tavolo verde”, l’amministrazione ha contribuito materialmente ed economicamente alla realizzazione del biodistretto ma la nostra categoria non è stata ritenuta degna nemmeno di un confronto. Questo non lo meritiamo perché come cittadini almeno un pubblico incontro lo avremmo gradito.

Di seguito riportiamo alcune proposte che possono veramente migliorare quella che è l’offerta commerciale a Tarquinia:

Istituzione di parcheggi gratuiti alla barriera San Giusto con disco orario, per permettere ai cittadini di venire e fare i propri acquisti

Piano media/social costante per pubblicizzare la nostra città in maniera costante ed efficace

Intervenire sulle tasse di competenza comunale come TARI e TOSAP, visto il momento di crisi generalizzata che sta colpendo il paese vogliamo evitare che ci sia un ulteriore aumento dei prezzi a discapito dei consumatori visto l’aumento delle materie prime e dell’energia.

Coordinamento per la creazione di eventi tra amministrazione, attività commerciali, associazioni e cittadini

Limitazione all’utilizzo dell’apparecchio “autoscan”

Queste sono solo alcune delle richieste inviate all’amministrazione ma che non hanno mai ricevuto una risposta, per questo riteniamo che sia doveroso informare tutta la città del nostro impegno a migliorare e crescere. Invitiamo, dunque, pubblicamente con questo comunicato l’amministrazione tutta a creare un tavolo in cui si possa lavorare e creare sinergie per migliorare Tarquinia.