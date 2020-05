Non solo caffè: il Cin Cin Bar a Tarquinia Lido è pronto a tornare anche con la cucina

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Torna anche il Cin Cin Bar ad essere aperto in tutti i sensi. Lo storico locale di Tarquinia Lido dopo aver adeguato la struttura di tutte le linee di sicurezza per il Covid-19, oltre ai caffè e alle classiche consumazioni da banco, è finalmente pronto ad offrire di nuovo a tutta la sua affezionata clientela i menù di sempre sfornati dall’eccellente cucina.

Infatti da mercoledì 20 maggio si potrà tornare a mangiare gli spaghetti alle vongole e frittura che tanto hanno richiesto in questo periodo di chiusura. Il Cin Cin Bar gestito da Simona Bellatreccia è un punto di riferimento non solo per il periodo estivo in quanto sul litorale, ma è ormai un consueto appuntamento per tanta gente tutto l’anno. Cortesia, serietà, un pizzico di ironia e simpatia sono gli ingredienti che le ragazze del Cin Cin Bar hanno nel loro modo di fare con tutti.

Va ricordato che il locale apre la mattina presto, e anche in tempi di maltempo come per la forte ed eccezionale nevicata, dove molti erano chiusi, al Cin un caffè lo potevi prendere. La decennale esperienza di Simona, la bellissima titolare è garanzia di professionalità ed oggi ancora di più di sicurezza. Simona ci ricorda che nel rispettare le regole del momento, si potranno gustare i piatti del giorno sempre diversi che varieranno per garantire freschezza genuinità ed alternativa. Per tutte le informazioni o per prenotare un tavolo si può chiamare il numero 346 6321665.