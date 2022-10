Oktoberfest, ultimo atto: stasera a Tarquinia i Doppio Senso con Alberto Rocchetti

Riceviamo e pubblichiamo

Oktoberfest, ultimo atto: dopo tre weekend di musica, buon cibo e divertimento, stasera si chiude la rassegna in salsa bavarese organizzata dal Ditirambo di Tarquinia e nel maxi-tendone allestito proprio davanti al locale, in via Vincenzo Ferri, ci si prepara a una serata attesissima.

Sul palco, infatti, si rivivrà quello che è quasi un rito dell’Oktoberfest Tarquinia, scandito dalle note di Vasco Rossi messe in scena dai Doppio Senso, amatissima cover band del rocker di Zocca. Ma la ciliegina sulla torta è la presenza, sul palco, di Alberto Rocchetti: il Lupo maremmano lascia per una sera Montalto e, dopo anni al fianco del Blasco, accenderà la serata tarquiniese e l’entusiasmo dei fan.

La musica è, naturalmente, solo la cornice di una serata in cui scorreranno fiumi di birra conditi da pietanze, musica e divertimento, tra stinchi di maiale, polli arrosto, hamburger e wurstel (tedeschi naturalmente) e pane nero di segale.

Per tutte le serate, cena tipica bavarese a partire dalle 20, poi nel cuore della serata i concerti e, infine, dj set con gli Asterjackers – Ilias Brodolini e Matteo Mascioli –, Alterego e Luca Gee. Ingresso con consumazione obbligatoria. Per info e prenotazioni, è possibile contattare il 348 1167 692.